Близките на Михайлов в шок от първата му съпруга

Близки и лични познати на починалия вчера Боби Михайлов не крият изненадата и дори шока си от реакцията на първата му съпруга Петя Костова. Знаем, че тя е биологичната майка на Ники Михайлов и сестра му Бисера, а от вдовицата си Мария Петрова бившият вратар има дъщеря Елинор...

Часове след като новината за гибелта на Михайлов беше оповестена публично, Петя Костова излезе с пост в мрежата, в който написа следното: „Скърбя! Той беше прекрасен човек!“... На първо четене в това изказване няма нищо нередно, напротив. Но ако си спомним историята на Борислав Михайлов и Петя, тогава ще видим „пропукванията“ в излиянието й.

Защо ли?! Ами, защото същата тази Петя Костова не само изневери на „прекрасния“ си съпруг, за когото днес толкова „скърби“... с един от най-добрите му приятели, но и го заряза с двете им деца, за да избяга с любовника си. Отлично се знае историята на невярната съпруга, която оставя Ники и Бисера съвсем мънички и отпрашва за Щатите с новия си мъж, от когото впоследствие ражда дете.

Многократно Ники Михайлов е заявявал в свои интервюта, че дълги години не е можел да прости на майка си за стореното и че тя го е накарала да мрази жените. Той и до днес приема за своя родителка Мария Петрова и въпреки че преди около две години уж се помири с Петя, продължава да я усеща чужда. Както и сестра му Бисера.

„Някак нагло е да се прави на страдаща сега и да говори колко прекрасен мъж е бил Борислав при все, че го направи на маймуна пред цяла България и го остави да се оправя сам с двете им невръстни деца“, коментират възмутени близките на фамилията, пише Клюки.бг.

