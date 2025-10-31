България и Европа Ностра с обща визия за младите и Чудесата

България и Европа Ностра – най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство, обединяват усилията си в ангажирането на младите хора с опазването и популяризирането на културното наследство на България, Балканите и Европа. Това заявиха вицепрезидентът на Европа Ностра Греъм Бел и зам.-министърът на културата доц. д-р Тодор Чобанов по време на срещата си днес. В нея участваше и г-жа Славка Бозукова, председател на Общество „Културно наследство“, българският представител на Европа Ностра.

Греъм Бел е в България по покана на Общество „Културно наследство“. Той ще вземе специално участие в уникалния спектакъл-церемония „България – страна на Чудесата“, който неправителствената организация прави в утре вечер в Народния театър. На него ще бъдат връчени юбилейните награди „Чудесата на България“. Тази година националната мисия за съхранение и опазване на културното наследство навършва 15 години.

Приоритет на Европа Ностра и Общество „Културно наследство“ е развитието на Младежката академия, създадена от кампанията „Чудесата на България“, на Балканите и в Европа, каза Греъм Бел и акцентира върху експертизата на Европа Ностра за обучението на младата генерация. Обучението на младите е мой личен приоритет, посочи и доц. Чобанов.

Той изтъкна, че трябва да се разширяват професиите на младите хора, включително по отношение на културното наследство и това ще бъде фокус за следващата година. Чобанов отдели специално внимание на голямата роля, която имат инфлуенсърите и препоръча Младежката академия да ползва опита на европейските инфлуенсъри.

Искаме следващата година в България да проведем международен младежки форум, който да включва както материалното, така и нематериалното наследство, посочи Греъм Бел и получи подкрепата на министерство на културата.

Тодор Чобанов и Греъм Бел отделиха специално внимание на дигитализацията на наследството. Зам.-министърът на културата изтъкна, че в България се правят много усилия с помощта на държавата и на кметовете за дигитализация на културното наследство, особено в музеи и библиотеки. Но не скри, че в последните години на политическа нестабилност страната ни е загубила много пари по това направление.

България и Европа Ностра ще си партнират и по отношение на съвместни черноморски експедиции. Подводната археология е приоритет както за страната ни, която става регионален център за подводна археология на ЮНЕСКО, така и за европейската организация. Греъм Бел припомни, че една от големите награди на Европа Ностра е била именно за подводна археология – в Балтийско море. А доц. Чобанов разказа за уникалните находки в българската акватория, великолепно съхранени заради уникалния химичен състав и ниска соленост на Черно море.

Двамата коментираха необходимостта от подкрепа за възстановяване на културното наследство на Украйна, като Греъм Бел посочи, че Европа Ностра има вицепрезидент от Украйна и специална програма за наследството на страната.

