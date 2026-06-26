"Аз съм тук" се завръща с второто си издание на открито на 7 юли

Това лято Vidas Art Arena отново ще се превърне в пространство за много танци с второто издание на открито на “Аз съм тук”. Проектът, който дава достъп до танцови уроци за хора над 60 години, се завръща на 7 юли, като програмата ще продължи до средата на август.

През това време участниците ще имат възможност да посещават напълно безплатно сутрешни уроци по латино, бални и български танци, както и оздравително движение на чист въздух в сърцето на Борисовата градина. Уроците ще се провеждат в диапазона между 09:00 и 12:00 ч. и ще бъдат ръководени от професионални преподаватели, а програмата е съобразена с възрастовите специфики на участниците.

Класовете по оздравително движение ще се провеждат от 09:00 ч. всеки вторник и четвъртък, а уроците по латино и бални танци ще са от вторник до четвъртък включително през юли, от 10:00 ч. (без 9 юли), а през август ще се провеждат вторник и четвъртък, отново от 10:00 ч. Часовете по български танци ще бъдат само през юли, от вторник до четвъртък включително, от 11:00 ч. Актуална информация за програмата може да следите във фейсбук страницата на “Аз съм тук”. Повече информация за проекта може да намерите тук.

Всеки, включил се в танцовите класове, ще получи и достъп до социалната иновация „Културен паспорт“. Това е персонална карта, която дава безплатен достъп до всички събития от програмата на Vidas Art Arena, включваща фестивали, концерти, партита, прожекции, литературни и театрални събития.

“Аз съм тук” е инициатива, която популяризира положителния ефект на изкуството като средство за социална промяна и преодоляване на ключови проблеми, пред които са изправени възрастните хора в България, като социално изключване, дискриминация, усещане за липса на сигурност и безопасност, и много други. Проектът стартира през февруари 2024 г., а оттогава са участвали близо 380 души, като целогодишно се провеждат регулярни танцови класове. Беше създаден и документалният филм “Аз съм тук”, който повдига въпроси за остаряването, липсващите възможности и потенциала на изкуството във възрастта.

Дългосрочната цел на инициативата е да се изгради устойчива социална среда и да се създаде възможност за пълноценно общуване, подобряване на физическото и психическото здраве, както и организирането на постоянни танцови занимания за хора над 60 г. в различни точки на страната.

Лятното издание на “Аз съм тук” се реализира от Сдружение “Аз съм тук” и се финансира от дарения на кампанията на Fest Team “Живот по ноти“, Fest Team, Vidas Art Arena и с подкрепата на Dance Station Bulgaria, Cantek и Прозорец в небето.

Актуална информация за програмата по часове и видове танци може да следите във фейсбук страницата на “Аз съм тук”. Повече информация за проекта може да намерите тук.

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