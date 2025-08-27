В петък сцената пред Общината в Стара Загора ще оживее в ритъма на народните танци

Представителен танцов ансамбъл „Настроение“, гр. Стара Загора с гл. худ. ръководител Красимир Димитров и Фолклорна група при Културно-художествено дружество „Огриджанка“ от Северна Македония, канят жителите и гостите на града да станат част от пъстро фолклорно преживяване.

Веселбата е насрочена за 29 август (петък), от 19.30 ч. пред сградата на Община Стара Загора. Участниците в концерта са част от програмата на предстоящия Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“`25, който ще се проведе в курортното селище Старозагорски бани на 30 и 31 август.

Тази година официалното откриване на 19-я Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ ще е от 9.30 ч. на 30 август 2025 г. (събота).

