Стара Загора ще посрещне новата година с музика и настроение

Община Стара Загора организира празничен концерт в новогодишната нощ, който ще отбележи края на 2025 и настъпването на новата 2026 година.

Концертът ще започне в 23.30 ч. на 31 декември 2025 г. (сряда) на площада пред Общината. За музикалната част ще се погрижат изпълнителите от оркестър „Пловдив“ и танцова формация „Антик“.

Всички жители и гости на града са добре дошли, за да споделят радостта от празника!

