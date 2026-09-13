Утре е церемонията “Спортист на годината“ в Казанлък
29 клуба с номинации за най-добрите в спорта
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29 клуба с номинации за най-добрите в спорта
Участниците са представители на спортни клубове, картотекирани в Българската федерация по ски
Екипът на Defender разкрива тайните на подготовката за Дакар
Две танцови школи към ЦПЛР донесоха първи места и специални награди от състезания в Пловдив и Бургас
Още в 10:30 ч на сцената излиза Йоана Георгиева в кану-каяка
Днес започва и боксовото участие на България
70-ото издание велосипедната обиколка на България
От СДВР призовават жителите и гостите на столицата да се съобразят със създадената организация и провеждащите се събития
18 старта ще има до началото на игрите през юли
Обмислят се 23 старта
Ирина Винер е сигурна, че няма да има и европейско в Киев
Може да направим компромис, за да завършим състезанията, обяви Сър Себ Коу
95% от олимпийците ни с призове
При огромен интерес бе открита 34-ата сесия на Национална олимпийска академия(НОА) на БОК. Пространството около Митрополията в центъра на стария Несе...
Световният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Стефан Ботев, екс-националната състезателка по конна езда с над 200 медала в кариерата си Йонка...
Тенисистката набира средства с кампания за тренировки и състезания Усмихвай се на живота, за да ти се усмихне и той, казва Зоя Чавдарова Всяка побед...
Състезание по надяждане с пилешко месо в Индонезия завърши със смърт, предаде ДПА, като се позова на местни медии. Мероприятието беше организирано от...
"Това, че някой пили гуми по центъра, това не е състезание. И да има състезания, е извън селото". Това каза Ален - един от шофьорите в Лесидрен, които...
Християн Стоянов се върна с два златни медала от Световното за младежи в Холандия Не искам да напускам България, целта ми е да постигна нещо тук, каз...
Сезонът на рафтинга се открива тази събота край река Струма в началото на Кресненското дефиле. Очаква се стотици любители на опасните и атрактивни спу...