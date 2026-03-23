Утре е церемонията “Спортист на годината“ в Казанлък

Общо 29 спортни клуба подадоха своите предложения за престижните годишни отличия „Спортист на годината“, с които се отличават най-добрите състезатели, треньори и отбори за изминалата година.

Официалната церемония по награждаването ще се проведе утре – 24 март (вторник) от 17:30 часа в зала „Любомир Кабакчиев“, където ще бъдат обявени победителите в отделните категории и ще бъдат отличени най-заслужилите спортисти, треньори и отбори.

В категория „Млад спортист на годината“ са подадени 41 номинации, което показва силното развитие на младите таланти в спорта.

В категория „Спортист на годината“ са предложени 38 състезатели, които през годината са постигнали значими успехи и са представили достойно своите клубове и града в национални и международни състезания.

За отличието „Треньор на годината“ са номинирани 20 специалисти, които със своята работа, отдаденост и професионализъм са допринесли за развитието на спорта и успехите на своите възпитаници.

В категория „Отбор на годината“ номинации са подали 11 клуба, които предлагат свои тимове заради постигнати впечатляващи резултати през годината.

