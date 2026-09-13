Шампионката Анабел Атанасова прави собствен клуб. Безплатни тренировки за деца
Спортната надежда от онези деца, които не просто печелят медали, а променят света около себе си
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Спортната надежда от онези деца, които не просто печелят медали, а променят света около себе си
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За втори пореден път победителят е Насар
Тервел и Малена Замфирови стават посланици на инициативата „София – европейска столица на спорта“
117 спортни журналисти се включиха в 68-ата анкета
Събитието ще отдаде заслужено признание на изявени спортни състезатели
Всеки спортен клуб има право на не повече от три номинации
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Плувецът с остра критика за класирането
От списание Time
Отдавна не сме имали победител от отборните спортове
Семейството е най-голямата ми опора, категорична е Спортист №1 на България за 2020
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Плувецът Цанков е втори
Ивет и Гришо в подножието, гимнастиката обра наградите за отбор и треньор номер 1
Церемонията е от 20,30 ч в "Асикс Арена" и ще е посветена на олимпийските идеали
На 19-и декември обявяват победителите
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