Шампионката Анабел Атанасова прави собствен клуб. Безплатни тренировки за деца

Тя е само на 13, но вече носи тежестта на големи победи и още по-големи каузи. Анабел Атанасова – младата надежда на българския спорт, е от онези деца, които не просто печелят медали, а променят света около себе си. Шампионка по Карате Киокушин, талант в спортните танци и въздушната акробатика, лице на международни инициативи за мир и подкрепа за децата в нужда – Анабел е доказателство, че добротата може да бъде дисциплина, а смелостта – ежедневие.

Дете, което прославя България – и у нас, и по света

Още преди да навърши тийнейджърска възраст, Анабел е обиколила десетки държави. На всяко състезание тя носи българския флаг с увереността на човек, който знае, че трудът никога не лъже. Карате Киокушин е нейният първи голям спорт – започва преди пет години, а днес вече е сред най-ярките имена в националния отбор.

Към каратето се добавят въздушната акробатика и спортните танци – дисциплини, които изискват съвсем различна физика, техника и психика. Но Анабел успява да ги съчетае. „Свикнала съм на много интензивни тренировки. Танците са ми любими и затова успявам да съчетавам и трите спорта“, казва тя.

Шампионка с кауза: „По-важно е да бъдеш добър човек“

Медалите са много. Отличията – още повече. Награда от Президента на Република България. Приз „Спортист на годината“ за 2023 г. в категория „Млад талант“. Благодарствен адрес от полицията в Бургас за помощ при задържането на пиян шофьор.

Но за Анабел това не е най-важното.

„Винаги се радвам на наградите, но за мен по-важно е да бъда добър човек и да помагам на по-слабите“, казва тя с онази чиста увереност, която само децата притежават.

Лице на кампании за мир и благотворителност

Анабел е едно от лицата на международната инициатива „Милион подписа за мир“ – кампания, която поставя децата в центъра на глобалния разговор за бъдещето. Тя участва и в редица благотворителни акции за събиране на средства за деца в нужда.

Това не е просто участие – това е лична мисия.

Именно затова Анабел създава собствен клуб, в който тренировките за деца ще бъдат напълно безплатни. За да може всяко дете, независимо от възможностите на семейството му, да има шанс да спортува, да расте, да мечтае.

Без помощ от държавата, но с огромна воля

Зад успехите ѝ стои баща ѝ – Тихомир Атанасов. Той е човекът, който я придружава по света, помага ѝ в подготовката, организира пътуванията, поема всички разходи.

„За съжаление държавата не помага финансово. Всичко се покрива от родителите. Ако те нямат възможност, детето няма как да върви напред“, казва той.

И въпреки това Анабел върви. И покорява. И вдъхновява.

Дете, което успява да бъде и ученик, и шампион

Пътуванията често я държат далеч от училище, но тя не позволява това да я спре. Наваксва с частни уроци, учи допълнително, подрежда времето си така, че да има място и за тренировки, и за домашни, и за разходки по плажа, и за ски, и за малките радости на едно 13-годишно момиче.

„Когато структурираме времето си правилно, остава време за всичко“, казва тя.

Пътят напред: две Европейски първенства и още една мечта

През декември Анабел ще участва в две Европейски първенства. Тя не мисли за наградите – мисли за пътя, за труда, за хората, които ще срещне, за децата, на които иска да помогне.

Защото Анабел Атанасова не е просто млад талант. Тя е пример.

Пример, че спортът може да възпитава.

Че добротата може да бъде сила.

Че едно дете може да бъде промяна.

