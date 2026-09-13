Шампионката Анабел Атанасова прави собствен клуб. Безплатни тренировки за деца
Спортната надежда от онези деца, които не просто печелят медали, а променят света около себе си
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Спортната надежда от онези деца, които не просто печелят медали, а променят света около себе си
Министърът на външните работи Даниел Митов, зам.-министъра на спорта Асен Марков и посланиците на Албания, Румъния, Сърбия и Босна и Херцеговина ще с...
Танцова двойка – Борис Милев и Преслава Балчева, от спортен клуб по танци „Флорета Каварна", ще представят България на Световното първенство по спорт...
За трета поредна година, под патронажа на кмета Георги Икономов, Банско ще бъде домакин на Открития национален турнир по спортни танци за Купа „BANSKO...
Благоевград. Изукството на танците и Мелпомена ще завладеят в събота Благоевград. За трета поредна година областният център е домакин на турнира по сп...
Банско. Международен и Открит Национален Турнир по спортни танци се провежда този уикенд в курорта Банско. Проявата е под патронажа на кмета на община...
Пловдив. Над 100 танцови двойки от цялата страна се пускат на националния турнир по спортни танци "Пловдив 2013", който стартира утре в града под те...