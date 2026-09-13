Шампионката Анабел Атанасова прави собствен клуб. Безплатни тренировки за деца
Спортната надежда от онези деца, които не просто печелят медали, а променят света около себе си
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Спортната надежда от онези деца, които не просто печелят медали, а променят света около себе си
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Летните спортни лагери са спасение, ако нямате баба под ръка