Банката им отказа кредит. Те построиха къща със собствените си ръце
Скот работи в мините, Кортни се грижи за петте им деца. След години под наем семейството решава да осъществи почти невъзможна мечта
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Скот работи в мините, Кортни се грижи за петте им деца. След години под наем семейството решава да осъществи почти невъзможна мечта
Самолет се разби в Кентъки
Кентъки. Четирима души загинаха, а момиченце на 7 години успя да се измъкне от останките на частен двумоторен самолет, който се разби в гориста местно...