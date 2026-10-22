Банката им отказа кредит. Те построиха къща със собствените си ръце

Когато банката ти отказва кредит, мечтата за собствен дом обикновено се отлага. Понякога завинаги. Особено ако имаш пет деца, несигурна работа и нито един богат роднина, който да помогне.

Но едно семейство от американския щат Кентъки решило, че щом никой не иска да им даде пари за къща, ще я построят сами. Не наведнъж, не с големи спестявания и не с помощта на строителна фирма. А така, както могат да си позволят – със заплатата от този месец, после със следващата и с много труд между тях.

Три години след началото на строителството Кортни и Скот вече живеят с петте си деца под покрива, който сами са издигнали. Къщата все още не е завършена, но за първи път в живота си двамата не се тревожат дали следващият месец ще успеят да платят наема.

„Помислих си, че е полудял!“

Кортни и Скот никога не били притежавали собствено жилище. През целия си брак живеели под наем, а мечтата им била проста – място, където петте им деца да растат спокойно, без страх, че един ден семейството може да остане без покрив.

Първоначално се опитали да получат кредит за сглобяема къща.

Банките обаче отказвали да ги финансират.

Причината до голяма степен била несигурната работа на Скот във въгледобивната промишленост. Съкращенията в мините били чести, а доходите му трудно можели да убедят кредиторите, че семейството ще успее редовно да изплаща заем.

В един от най-неподходящите моменти, докато двамата чакали одобрение за финансиране, Скот отново загубил работата си.

Тогава предложил нещо, което на жена му прозвучало напълно безумно: да построят цяла къща без банков кредит.

„Помислих си, че е полудял!“, признава Кортни пред PEOPLE.

Но Скот имал план. Нямало да теглят заем. Щели да купуват строителни материали само когато разполагат с пари и да продължават, докато домът им стане готов.

Понякога това щяло да означава седмици работа. Друг път – седмици чакане.

Най-важното било никога да не поемат дълг, който не могат да изплатят.

Парцел за 10 000 долара и една спазена дума

Първата голяма крачка към мечтата им дошла през 2020 година.

Скот помагал на мъж да почисти дърветата от негов имот в източната част на Кентъки. По време на работата разбрал, че собственикът възнамерява да продаде земята.

Имотът бил огромен – около 14 акра, или приблизително 5,7 хектара, разположени в планински район.

Цената била 10 000 долара.

За семейство с пет деца и нестабилни доходи дори тази сума била сериозно предизвикателство.

Двамата нямали парите накуп. Помолили собственика да ги изчака до следващата година, когато очаквали да получат възстановяване на надвнесени данъци.

Мъжът се съгласил.

През следващите месеци получил и други предложения за имота, но не се отметнал от обещанието си.

През февруари 2021 г. Кортни и Скот най-после станали собственици на земята.

„Разплаках се, защото никога не съм вярвала, че наистина ще притежавам собствена земя“, спомня си Кортни.

Това били първите им почти шест хектара свобода. Но върху тях все още нямало къща.

Две години разчиствали терена, преди да положат основите

На снимка един парцел сред природата може да изглежда идеалното място за бъдещ дом. На практика обаче теренът бил покрит с дървета и храсти, които трябвало да бъдат премахнати, преди изобщо да започне строителството.

Това отнело почти две години.

Едва през март 2023 г. семейството започнало същинското изграждане на къщата.

Скот не бил професионален строител, но имал безценен опит от младостта си. Като момче помагал на чичовците си при строежа на къщи и бил усвоил основни умения, които сега се оказали решаващи.

За всичко останало разчитал на търсачката Google, видеоклипове в YouTube и собственото си упорство.

Така малко по малко издигнал конструкцията, стените и покрива.

Според Кортни съпругът ѝ е извършил сам приблизително 97% от строителните работи.

Професионалисти били наети основно за поставянето на покривните керемиди и изграждането на септичната система.

Но дори при работа, която не бил правил никога, Скот се опитвал първо да разбере дали може да се справи сам.

Стълбището, което Кортни отказала да плати на майстори

В един момент двамата получили толкова висока оферта за изработването на вътрешното стълбище, че Кортни решила да се заеме лично.

Започнала да гледа образователни видеоклипове в интернет. Изучила как се изчисляват размерите на стъпалата, как се изработват носещите елементи и как се сглобява цялата конструкция.

Купила дървения материал, разчертала необходимите части и подготвила работата.

Скот ѝ помогнал при изрязването на носещите елементи, но самото сглобяване тя извършила собственоръчно.

Така жената, която първоначално не вярвала, че могат да построят къща без заем, се превърнала и в един от нейните строители.

Бетон за 1800 долара, който така и не стигнал до къщата

Разбира се, не всичко вървяло по план.

Един от най-болезнените финансови удари дошъл при доставката на бетон.

Семейството поръчало материал за 1800 долара, но когато камионът пристигнал, се оказало, че не може да достигне до мястото на строежа.

Така платената доставка не могла да бъде използвана по предназначение.

Две седмици по-късно двамата трябвало да купят нов бетон за още 1800 долара и допълнително да наемат оборудване, с което да го транспортират до къщата.

За семейство, което строи единствено със спестеното от заплатите, подобен неочакван разход означава много.

Всяка грешка се плаща със забавяне. А всеки изгубен долар е пари, които е можело да отидат за покрив, прозорец или детска стая.

Имало седмици, когато не можели да забият и един пирон

В социалните мрежи човек обикновено вижда ускорени видеа: днес има гола основа, утре изникват стени, след седмица къщата вече прилича на дом.

Истинският живот на Кортни и Скот протичал по съвсем различен начин.

Някои заплати позволявали да се купят дървен материал, инструменти или части за инсталациите.

Други отивали изцяло за храна, сметки и нуждите на децата.

В такива моменти строителството просто спирало.

Кортни признава в един от видеоклиповете си в TikTok, че понякога минавала цяла седмица, без да бъде свършено нищо по къщата. Нямали средства за следващата стъпка и чакали новата заплата.

Скот продължавал да работи в мините, а свободното си време посвещавал на строежа.

Семейството ограничило почивките, излизанията и храненията в ресторанти.

Имало моменти, когато двамата се питали дали не са се захванали с нещо прекалено голямо за възможностите си.

Но продължавали.

През април 2026 г. седмината най-после се нанесли

След три години строителство настъпил моментът, който семейството чакало толкова дълго.

През април 2026 г. Кортни, Скот и петте им деца се преместили в собствената си къща.

Тя все още не била готова.

На места липсвали подови настилки, части от стените оставали недовършени, а кухнята не разполагала с постоянни шкафове и пълно оборудване.

Но домът вече имал най-важното: течаща вода, електричество, водопроводна инсталация и работеща баня с тоалетна.

Родителите обзавели спалните на петте си деца, които са на възраст между 7 и 16 години.

За готвене временно използвали преносими електроуреди.

Къщата не била завършена, но вече можели да живеят в нея.

И за първи път тя била тяхна.

Колко всъщност струва домът?

Тук е важно едно уточнение: семейството не е построило напълно завършена къща за 58 000 долара.

Това е сумата, похарчена до момента, включително земята.

Според Кортни разходите се разпределят така:

10 000 долара за покупката на парцела през 2021 г.

Около 48 000 долара за подготовката на терена, строителните материали и досегашните работи.

Общо приблизително 58 000 долара, за да достигнат до сегашното състояние на къщата.

Двамата очакват завършеният дом да им струва между 100 000 и 110 000 долара, като Кортни уточнява, че това е приблизителна прогноза.

Предстои да бъдат довършени подовете, външната облицовка, кухненските шкафове и други детайли.

Семейството няма намерение да тегли ипотечен кредит за последните етапи.

Строителството ще продължи по досегашния начин – когато има средства за следващата задача.

Домът, който трябва да даде спокойствие на пет деца

За Кортни тази история никога не е била само за цената на строителството.

Зад желанието ѝ за собствен дом стои споменът за годините под наем и непрестанната тревога какво ще стане, ако семейството не може да плати следващата вноска.

Двамата добре познават чувството да не знаят дали ще успеят да запазят покрива над главите на децата си.

Именно затова са били готови да пожертват удобства, почивки и свободно време, за да построят нещо свое.

Кортни разказва за всяка нова стъпка в TikTok – не само за напредъка, но и за забавянията, грешките и седмиците без пари за материали.

Нейната надежда е един ден петте им деца да живеят в напълно завършена къща, построена почти изцяло от ръцете на баща им.

Дотогава ще има още работа, още покупки на материали и вероятно още непредвидени разходи.

Но най-важната промяна вече е настъпила: седмината са у дома.