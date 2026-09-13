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Шарен вот за Захариева

Шарен вот за Захариева

С шарен вот Екатерина Захариева ще бъде избрана за министър на правосъдието днес. Това стана ясно след вчерашната совалка в парламента на номинираната...

18 декември | 6:05
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