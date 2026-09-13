Проблемът с градския прокурор на София стигна до нов съдебен сблъсък
Правосъдният министър очаква Върховният административен съд да отмени решението на Прокурорската колегия
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Правосъдният министър очаква Върховният административен съд да отмени решението на Прокурорската колегия
Правосъдният министър предупреди, че ако казусът не бъде разгледан, това ще означава неизпълнение на закона
Николай Найденов заяви, че ако данните се потвърдят, случаят може да доведе най-малко до дисциплинарно производство
Николай Найденов настоява за дисциплинарно освобождаване от системата и очаква съдът да се произнесе по жалбата му
Андрей Янкулов поиска бърз избор и възстановяване на законността в прокуратурата
България осигури сградата, двустранното партньорство продължава да се задълбочава
Момчил Иванов се оттеглял по лични причини
Прокуратурата също проверява обвиненията на бизнесмена
Това заяви правосъдният министър Данаил Кирилов
Искам да поздравя Екатерина Захариева за новия избор. Надявам се с Христо Иванов заедно да продължат това, което правеше той, да има толерантност и ра...
Целият Министерски съвет, с изключение на премиерът Борисов пристигна за гласуването на кандидатурата на Екатерина Захариевав Народното събрание. „Ня...
Очаквам отговорен дебат, защото отговорността на парламента е голяма за избора на всеки един член от неговата структура. Това каза председателят на На...
Депутатите ще гласуват кандидатурата на Екатерина Захариева за правосъден министър. До тази ситуация се стигна след като Христо Иванов подаде оставка...
Патриотичният фронт не се цепи и не иска постове - Не съм чул нито един сериозен аргумент за ремонт на кабинета - От новия правосъден шеф чакаме по-...
С шарен вот Екатерина Захариева ще бъде избрана за министър на правосъдието днес. Това стана ясно след вчерашната совалка в парламента на номинираната...
„Номинацията на Захариева за министър на правосъдието на България е ясен знак за реформата на българското правосъдие чрез диалог и чрез отговорен подх...
Работил съм със Захариева и знам, че ще се справи, казва Бойко Борисов - Излизането на ДСБ от властта дава прекрасна възможност на БСП да атакува- С...
ДСБ, БСП и ДПС против номинацията Премиерът Бойко Борисов представи своята номинация за правосъден министър - настоящия началник на кабинета на прези...
„Няма да бъда министър на правосъдието". Това заяви пред бТВ лидерът на Движение България за гражданите и вицепремиер Меглена Кунева. И изтъкна, че чо...
ГЕРБ няма номинация за правосъден министър. Това съобщи в сутрешния блок на Нова тв зам.-председателят на партията Цветан Цветанов. И уточни, че се во...