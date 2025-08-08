Дебора хвърли ново обвинение след пускането на насилника от ареста

Нарязаната с макетен нож Дебора Михайлова заяви тази сутрин, че живее в страх и няма как да се възстанови след като стана жертва на домашно насилие и че не е съгласна с решението на Пловдивския окръжен съд.

Вчера подсъдимият Георги Георгиев напусна ареста след като съдът намали от 25 хил. на 10 хил. лв. паричната му гаранция.

"Не се чувствам добре. Моето време минава със страх, аз се събуждам от всеки един шум, времето ми минава с болка, не мисля, че животът ми струва 10 хиляди лева", каза пострадалата пред БНТ.

На въпрос очаквано ли е било за нея решението на съда, тя отговори: "Категорично не, тъй като, както казах, очаквах, си мислех до вчера, че ние жените, които сме преживели домашно насилие сме защитавани от България, но явно съм грешала."

Дебора хвърли обвинението, че делото се протака видно умишлено.

"Явно в България престъпниците имат повече права от жертвите, дори и да искам няма как да обжалвам. Все още вярвам в българския съд и се надявам на бърза и справедлива присъда, Смятам, че все още има време, за да има как нещата да се случат, за да има присъда", обясни пострадалата.

