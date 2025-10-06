Сарафов иска балканска прокурорска платформа

Прокуратурата във всяка една страна е гръбнакът на правовата държава, в България прокуратурата играе ключова роля не само в наказателното правосъдие, но и в опазване на обществения интерес, каза и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов при откриването на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни в София.

По думите му трябва да се създаде постоянна балканска прокурорска платформа и технически екип за поддържане на комуникация, също така инициатива за обмен на опит между прокуратурите по линия на корупция, трафик на хора, киберпрестъпления и опазване на околната среда. Задължителна стъпка, според Сарафов, е изработване на конкретни предложения за осъвременяване и дори уеднаквяване на законодателството в страните от региона.

На събитието присъстват министър-председателят Росен Желязков, министърът на правосъдието Георги Георгиев, както и президентът на Евроджъст Михаел Шмид, предаде БТА.

Четвъртият форум на главните прокурори от Балканските страни събира ръководителите на прокуратури от региона на Югоизточна Европа и партньорски институции от Европейския съюз на най-високо ниво. Той се провежда по инициатива на главните прокурори на Република България и Република Турция. Първото събитие е през 2019 г. в Измир. София за втори път е домакин на форума, който има за цел да поддържа установеното стабилно партньорство и взаимодействие между прокуратурите от балканските държави по наказателноправни въпроси, борбата с трансграничната организирана престъпност, нелегалната миграция и др.

Темите, които ще бъдат разисквани на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни в София, са с фокус върху противодействието на тероризма и трафика на наркотици, разследването на престъпления, извършени в дигитална среда, с криптовалути и засилване на сътрудничеството с трети държави за противодействие на транснационалната престъпност в Балканския регион.

