Прокуратурата разобличи игрите на ВКС срещу Сарафов

Прокуратурата разобличи игрите на ВКС срещу и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. Решението на Наказателната колегия на ВКС не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС, заявиха от държавното обвинение.

Повод е разпространеното по-рано днес решение на наказателната колегия на ВКС, че Сарафов не може да иска възобновяване на дела, защото неговите правомощия като такъв са изтекли още на 21 юли, когато изтекоха 6-те месеца от влизане в сила на последните промени в съдебния закон.

Ето какво отговори прокуратурата:

Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС.

Актът на НК на ВКС обаче ощетява потърпевшите по наказателни дела, по които и.ф. главен прокурор е поискал възобновяване на делата.

Решението на ВКС не ощетява Сарафов, а пострадалите по наказателни дела, вкл. решенията на и.ф. главен прокурор да премести разследването на гибелта на Сияна в София, както и поемането от Националното следствие на делото за катастрофата с АТВ-то в Слънчев бряг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com