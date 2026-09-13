Борислав Сарафов подписа важно споразумение с АДФИ
Свързано е с противодействие на злоупотреби при разходване на публични средства
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Свързано е с противодействие на злоупотреби при разходване на публични средства
Ще бъдат разгледани също допълнителни възможности за противодействие на нелоялни търговски практики
Борислав Сарафов ще има среща и с представители на българската общност
Общинските съветници в Благоевград на днешната си сесия ще обсъдят и гласуват План за противодействие на тероризма на територията на общината. Това е...