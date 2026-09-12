Борислав Сарафов подписа важно споразумение с АДФИ
Свързано е с противодействие на злоупотреби при разходване на публични средства
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Свързано е с противодействие на злоупотреби при разходване на публични средства
Причините, поради които започна носенето на бурки в Пазарджик бяха чисто финансови. Това каза пред журналисти в Пловдив главният прокурор Сотир Цацаро...
Главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Народното събрание искане за снемане имунитета на народния представител от парламентарната група на БСП – Свет...
Върховна административна прокуратура е отправила три предложения до Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" да извърши одит на д...