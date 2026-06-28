Михаела Доцова води делегация на Народното събрание в Истанбул

Парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще участва на 29 юни в парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул. Домакин на форума е председателят на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш.

Срещата събира парламентарни ръководители и делегации от страните-членки на алианса преди срещата на държавните и правителствените лидери на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли.

В българската делегация са включени ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО Иван Лалов и заместник-ръководителят Даниел Митов.

Форум преди срещата в Анкара

В парламентарната среща в Истанбул ще участват председатели на парламенти и ръководители на делегации от 32-те страни членки на НАТО, както и ръководството на Парламентарната асамблея на алианса. Турският парламент съобщава, че срещата ще се състои на 29 юни в двореца „Долмабахче“.

Форумът е непосредствено преди срещата на върха на НАТО в Анкара, насрочена за 7 и 8 юли. По информация на НАТО такива срещи дават възможност на държавните и правителствените ръководители да обсъждат основни въпроси пред алианса и да задават стратегическата посока на решенията му.

Доцова ще говори пред участниците

Участниците в Истанбул ще обсъдят ключови теми от дневния ред на евроатлантическата отбрана и сигурност за 2026 година. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще направи изказване пред делегатите.

Предвижда се към парламентаристите от страните членки на НАТО да се обърне президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Участниците ще бъдат поздравени и от председателя на Великото национално събрание Нуман Куртулмуш и от председателя на Парламентарната асамблея на НАТО Маркос Перестрело.

Очаква се мащабен форум

Срещата на парламентарните ръководители в Истанбул предшества 36-ата среща на върха на НАТО в Анкара. На форума в турската столица се очаква да присъстват държавните и правителствените ръководители на 32-те страни от алианса, министри, дипломати, представители на международни организации и множество гости.

Турски медии съобщават, че за отразяване на срещата са заявили акредитация над 3000 журналисти. Така парламентарният форум в Истанбул ще бъде първият политически етап от серията събития около юлската среща на НАТО в Турция.

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