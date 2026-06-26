Окончателно! Парламентът реши за ВСС

Народните представители окончателното приеха промените в Закона за съдебната власт. Парламентът реши новия Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. Спорове между управляващите и част от опозицията предизвикаха текстовете, които предвиждат професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища.

Промените в Закона за съдебната власт бяха придвижени след работа във временната правна комисия, която още през май подкрепи на първо четене няколко законопроекта за съдебната система. Сред обсъжданите тогава теми бяха ограниченията пред ВСС с изтекъл мандат, новите критерии за избор на членове на съвета и гаранциите за професионални и нравствени качества на кандидатите.

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