В парламента: НЗОК чака ново ръководство, Меджидиев е единственият кандидат

Парламентът разисква по избора на подуправител на Националната здравноосигурителна каса, след като кадровата криза в НЗОК стигна до пленарната зала. Единственият кандидат е д-р Асен Меджидиев, предложен от „Прогресивна България“ на 16 юни.

Кандидатурата му беше представена на вчерашното заседание, но депутатите не успяха да я гласуват заради изчерпване на пленарното време. Меджидиев вече беше изслушан в парламентарната комисия по здравеопазване, където представи приоритетите си, а предложението е внесено от ПБ като част от по-широката смяна в ръководството на касата

Денят в Народното събрание започна с напрежение около кворума. Ивайло Иванов от „Демократична България“ поиска проверка и призова опозицията да не се регистрира. Той заяви, че ГЕРБ и ДПС попълват форума, докато депутатите от ПБ не са в залата. Въпреки това кворум беше събран - регистрираха се само един депутат от ПП, един от ГЕРБ-СДС и 10 от ДПС.

Освен избора на нов подуправител, програмата предвижда и гласуване за предсрочно прекратяване на мандатите на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски и на подуправителя проф. Момчил Мавров. Двамата подадоха оставки на 10 юни - първо Стефановски, а по-късно същия ден и Мавров. Още на 9 юни от „Прогресивна България“ внесоха проекти за решения за предсрочно прекратяване на мандатите им, а след това ДБ и ДПС също поискаха промени в ръководството на касата

Опозицията атакува процедурата с аргумента, че не става дума само за смяна на име, а за контрол върху огромен публичен ресурс. Д-р Александър Симидчиев от ДБ заяви от трибуната, че „не е достатъчно смяната на един човек“ и че истинският тест е дали ще бъде спряно „презареждането на токсичното статукво в НЗОК“. Той предупреди, че след оставките остават съмнения за спирани проверки, необяснимо поскъпване на консумативи и други „кранчета“, през които изтичат здравните вноски на хората. Симидчиев настоя за ясни и проверими системи, по които всеки управител или подуправител да бъде оценяван.

Божидар Божанов от ДБ обяви, че групата ще гласува „против“, като подчерта, че депутатите на практика не избират просто подуправител, а изпълняващ длъжността управител на НЗОК, защото следващите точки в дневния ред са за освобождаване на настоящото ръководство. По думите му с избора на подуправител мнозинството поема пълна отговорност за това какво ще се случва в здравния сектор и вече няма да има оправдания.

Петър Витанов (на кадъра горе) от „Прогресивна България“ защити номинацията и отговори на опозицията, че идеята за промяна в НЗОК първоначално е била обща. „Идеята за промяна на НЗОК бе съвместна, ние също си даваме сметка, че има много неща, които са меко казано притеснителни. Смяната на проф. Мавров бе и наша инициатива и с мнозинството на ПБ тя стана факт. Искането за разследване на ДАНС за зависимости също бе подкрепено от нас. Всичко, което е било до момента - завладяна държава, трябва да бъде преустановено. Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред; да хвърляте кал върху човек, в чиито професионални, морални и етични качества никой няма съмнение“, заяви Витанов.

Така изборът на Меджидиев се превърна не просто в кадрова процедура, а в сблъсък за посоката на НЗОК. Опозицията настоява, че има риск от подмяна на промяната и продължаване на стари зависимости, докато ПБ отхвърля атаките срещу кандидата и твърди, че именно смяната на досегашното ръководство е първата стъпка към прекратяване на модела на завладяна държава. Залогът е контролът върху касата, през която минават милиарди за здравеопазване, и доверието, че тези пари ще бъдат харчени в интерес на пациентите.

В дневния ред е предвидено и изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев за информация, налична в структурите на МВР, във връзка с медийни публикации за председателя на ДПС Делян Пеевски. Така парламентът влиза в ден с две чувствителни теми - кадровата битка за НЗОК и политическия сблъсък около действията на вътрешното министерство.

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