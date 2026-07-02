Изслушват Демерджиев в комисия заради словесния тормоз срещу Пеевски

Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред за публичните си твърдения срещу председателя на ДПС Делян Пеевски. Заседанието е с една-единствена точка в дневния ред и идва след настояване на движението министърът да обясни на какво основание говори за проверки, доходи и лични разходи на лидера на ДПС.

Партията поиска Демерджиев да даде обяснения и пред пленарната зала, но предложението не получи нужната подкрепа. Така въпросът влиза в ресорната комисия, където от министъра ще се очакват факти, а не внушения.

От ДПС поставят случая като опит за натиск и тормоз срещу Пеевски чрез недоказани публични твърдения. Според движението, ако МВР разполага с реални данни, те трябва да бъдат представени по институционален ред, а не превръщани в медийна атака срещу политически лидер. От партията настояват Демерджиев да обясни има ли официална проверка, кой я е възложил, какво точно проверява вътрешното министерство и защо министърът говори публично по тема, по която досега не са показани доказателства.

Темата избухна след публични изявления на Демерджиев, свързани с доходи, разходи и пътувания на Пеевски. ДПС реагира остро и поиска парламентарен контрол, защото според движението силово ведомство не може да се използва за политически внушения. Отказът министърът да бъде изслушан в пленарната зала не затвори спора, а само го премести в комисията, където въпросите могат да бъдат още по-конкретни.

Очаква се депутатите да поискат от Демерджиев ясен отговор дали МВР има проверени данни, или става дума за политически шум. Ако има факти, министърът трябва да ги представи ясно, отговорно и в рамките на закона. Ако няма, атаката срещу Пеевски може да се обърне срещу самия Демерджиев, защото обвинения без доказателства звучат като натиск, а не като държавническо поведение.

За ДПС залогът е по-голям от едно изслушване. Движението настоява да се сложи край на практиката политически лидери да бъдат атакувани с намеци, без институциите да показват факти. Вътрешният министър ще трябва да докаже, че думите му стъпват на реални данни, а не на опит за публичен удар срещу Пеевски.

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