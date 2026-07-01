Политика

Сигнал до прокуратурата! Разпоредил ли е Демерджиев незаконно подслушване на Пеевски?

Хамид Хамид внесе сигнала, иска проверка дали ГДБОП следи незаконно лидера на ДПС

Сигнал до прокуратурата! Разпоредил ли е Демерджиев незаконно подслушване на Пеевски?
01 юли 26 | 10:58
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Мира Иванова

Сигнал до Софийска градска прокуратура за проверка на базата на медийни изяви на министър Демерджиев дали е налице незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо лидера на ДПС Делян Пеевски, извършени от структури на МВР, включително от ГД „Борба с организираната престъпност“, подаде адвокатът на лидера на ДПС Хамид Хамид.

В сигнала се посочва, че от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - главен комисар Мартин Златков, е разпоредил, допуснал, организирал или контролирал действия по събиране на информация относно полети, пътувания, маршрути, движение, местонахождение, придружители и други лични данни на Делян Пеевски, включително и чрез СРС, за чиято законосъобразност няма информация.

Проверката трябва да установи фактите и да бъдат предприети всички предвидени от закона действия, в съответствие с резултатите, съобщи пресцентърът на ДПС.

Проверката е в отговор на високия обществен интерес и запазването на конституционно скрепените гаранции, че е недопустимо органи на изпълнителната власт да се използват за незаконно наблюдение, събиране на информация, фактическо разследване или политически мотивирано въздействие спрямо народни представители от опозицията и политически опоненти.

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Автор Мира Иванова

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