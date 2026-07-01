Скандал! Спасиха Демерджиев от тежките въпроси на ДПС

Парламентът спаси вътрешния министър Иван Демерджиев от тежките въпроси на ДПС за полицейски натиск и клеветническите му твърдения спрямо лидера на партията Делян Пеевски. Депутатите от Движението Атидже Вели и Хамид Хамид внесоха искане за изслушване на Демерджиев в Народното събрание във връзка с неговите клеветнически твърдения за проверявани доходи и полети по адрес на Делян Пеевски. Изслушването трябваше да е точка първа от дневния ред на парламента утре.

"Иван Демерджиев трябва да отговори пред депутатите в каква връзка са направени тези твърдения пред медиите и дали това не е опит за натиск и сплашване на опозиционен лидер, тъй като в една нормална държава всеки гражданин има право да пътува, без да бъде разследван за пътуванията си, когато те не са осъществени с публичен ресурс.

Обратното - следене, подслушване и душене в личния живот на гражданите беше инструментариума на комунистическата Държавна сигурност, към който Демерджиев явно се опитва да върне МВР", обяви ДПС преди ден в специална своя позицията.

Днес, гласувайки седмичната програма, депутатите отказаха да привикат Демерджиев на изслушване.

Не е страшно да подкрепите това искане и без това ще изслушваме Демерджиев по друга тема, каза от трибуната Хамид Хамид. Обществото иска да знае защо този вътрешен министър има поведение на вътрешен министър при военна хунта, а не в демократична държава, заяви Хамид.

Обществото иска да знае защо се извършват показни акции, защо не се кара по установения законов ред, а Демерджиев се държи като министър във военен режим, продължи народният представител от ДПС.

Демерджиев се държи като водещ в ТикТок. Той дължи отговор за своето поведение. Всички знаем каква е съдбата на тези от ТикТок - една-две седмици са звезди, след това отиват в гражданския сектор на си плащат ипотеките, каза Хамид Хамид, правейки препратка към бившия главен секретар на МВР Георги Кандев, който избяга от ведомството, за да получи накуп огромен брой заплати.

Въпреки това и при прегласуването парламентът спаси Демерджиев от отговори в пленарна зала.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com