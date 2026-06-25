Политика

Пеевски: Паметта за агентите и доносниците на ДС не трябва да бъде заличена, за да не може да се повторят мракобесните времена на комунистическия режим

Ние от ДПС категорично се противопоставяме на това намерение на управляващите и призоваваме за широк обществен дебат за бъдещето на Комисията по досиетата, заяви лидерът

Пеевски: Паметта за агентите и доносниците на ДС не трябва да бъде заличена, за да не може да се повторят мракобесните времена на комунистическия режим
25 юни 26 | 11:29
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Григор Атанасов

"Намерението на управляващите тихомълком да закрият Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия представлява скандален опит за изтриване на паметта за събития и процеси от мрачните времена на комунистическия режим, както и участниците в тях. За репресиите и главните им извършители, за мрежата от доносници, за авторите и изпълнителите на най-голямото етническо прочистване - т.нар. “възродителен процес”, за концлагерите за репресии на противници на комунизма."

Това каза лидерът на ДПС Делян Пеевски в свое изявление.

"Единственият начин да бъде предотвратена опасността да се повторят тези мракобесни времена и методите им в днешно време е живата памет за тях.

Затова ние от ДПС категорично се противопоставяме на това намерение на управляващите и призоваваме за широк обществен дебат за бъдещето на Комисията по досиетата. Защото ако ДПС категорично и безвъзвратно се изчисти от всички агенти на ДС, то в други партии все още намират реализация на публични позиции хора, обременени с тежко ДС минало.

Днес България има нужда не от нови разделителни линии, а от окончателно затваряне на тази страница чрез пълна прозрачност. Истината не трябва да плаши никого. Тя е необходимото условие, за да гледаме напред като демократична европейска държава, а прикриването на миналото подкопава доверието в институциите и оставя съмнения, които тежат върху обществения живот десетилетия наред", заяви още лидерът на ДПС.

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Автор Григор Атанасов

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