Програма за достъп до обществено (без)полезна информация

Адвокатът на Делян Пеевски Хамид Хамид е подал сигнал до прокуратурата за незаконно събиране на лична информация по негов адрес. На Пеевски май леко му писна да се упражняват на негов гръб всевъзможни кандидати за обществено внимание. В конкретния случай, на амбразурата е вътрешния министър Иван Демерджиев, който от едно известно време се опитва да симулира дейност, занимавайки се с кухи опорки по адрес на лидера на ДПС, вместо да дава отговори по далеч по-наболели въпроси като Баба Алино, Петрохан, мантинели, бургаски митничари и т.н. А и за висящото досъдебно производство срещу самия него за едни прекомерно раздадени пари за паспорти, което злите езици говорят, че всячески се опитва да потули.

Само че Демерджиев е просто продължител на една вече брадясала традиция, създадена от соросоидните мрежи на олигарха Иво Прокопиев и неговите политически пионки от ПП и ДБ, винаги когато нямат какво да кажат, но искат да кажат нещо - то да е по адрес на Пеевски. Така е от години - нищо ново и сега.

Митът за недекларираните доходи

От известно време “будните” народни избраници като Мирчев и Божанов инициират скандални проверки срещу Пеевски. Първо продъниха ушите на хората, чрез послушните си медии, как Пеевски имал грандиозно разминаване в декларираните си доходи.

Гръмко подадоха сигнал за “едни 150 милиона”, които в последствие посмалиха на 100 милиона лева, а накрая когато прокуратурата прекрати проверката даже имаха наглостта да се оплачат, че сигналът им бил “смачкан”.

Нямаха доблестта да признаят дилетантството си, нито те, нито прилежно обслужващите ги медии, и да обяснят, че въпросните 100 милиона всъщност са едни и същи 19 милиона лева от дивиденти, които Пеевски надлежно декларира всяка година. И те като абсолютни балъци умножават тези 19 милиона по годините, в които са декларирани и фабрикуват бомбастични суми. Само че ако го бяха признали, щеше да излезе, че не само сигналът им е безсмислен, ами и подателите са юридически и финансово неграмотни.

Опорката за "митичната" охрана

Това мина. След него се извади опорката за митичната “охрана на Пеевски”. Колко много пари струвала и как трябва да се провери кой и как го охранява. Охраната беше свалена, а наскоро излезе и официална информация, че за последните 10 месеца въпросната охрана е струвала 226 хил. лева.

Това очевидно не задоволи фабрикантите на опорки и те поискаха да се вадят данни за периоди назад във времето. Напълно игнорирайки, далеч по-логичното искане на самия Пеевски да се публикува информация, колко е струвала охраната и на другите публични лица, пазени от НСО.

Нали, ако искаш да прецениш скъпо или евтино излиза нещо можеш да го направиш като го сравниш с идентични неща. Да, ама не. Къде по-лесно смилаемо е в социалните мрежи да разпространяваш накакви суми натрупани с години, отколкото да сравниш данните и да установиш, че по принцип толкова се харчи за охрана от НСО. Само дето като излязат всички данни, може да се окаже, че и други публични лица дето уж са от “добрите” май са охранявани срещу същите или по-високи разходи.

За да не спихне съвсем темата с парите за охрана, едно от пипалата на соросоидната мрежа Александър Кашъмов от грантаджийското НПО “Програма за достъп до обществена информация” даже изчисли, че охраната на Пеевски се равнявала на 210 минимални работни заплати. А, вместо да се мъчи със сложни деление с двуцифрени, Кашъмов можеше да направи далеч по-нагледен паралел.

Двойни соросоидни стандарти

Да кажем, че 226 хил. лв. се равнява на даренията, които кметът на София Васил Терзиев е направил на педофилската секта от Петрохан.

При това даренията са недекларирани и преведени директно в личната сметка на единия от сектантите.

Само че такива радетели на достъпа до обществена информация като Кашъмов и компания, хич не обичат да им се напомня за ламата Ивайло Калушев и неговите дела в хижа “Петрохан”.

Защото там именно лъсва как работи тяхната добре смазана машина за натиск върху институциите. По адрес на съмнителното НПО на петроханците, едно друго соросоидно пипало “Антикорупционен фонд” беше искало информация по ЗДОИ, в което по най-нагъл начин лъсваше, че лобира въпросните сектанти да не бъдат закачани от държавните органи. Не обичат да им се напомня и че хората имат съвсем други, реални проблеми. Като например спекулата и солените цени в магазините.

Така че искането на обществена информация е нож не с две, а с много остриета. На първо място можеш да разкриеш неудобни факти. Само, че нерядко неудобните факти може да се окаже, че са по адрес на питащия и да разкрият не само некомпетентност, ами както виждаме и злонамереност.

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