Мнозинството в НС отказа да отвори темата за оставката на Кандев

Парламентарното мнозинство отхвърли предложението за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев и вече бившия главен секретар на МВР Георги Кандев за причините около подадената оставка. Искането не получи подкрепа и от „Продължаваме промяната“, което предизвика остра реакция от „Възраждане“. Спорът се пренесе върху избора на Любомир Николов за временно изпълняващ функциите на главен секретар на МВР. Заседанието се разви със серия политически декларации - за ДАНС, НЗОК, училищните бюджети и нов депутат от ГЕРБ-СДС.

Спорът около върха на МВР

Петър Петров от „Възраждане“, един от вносителите на предложението, атакува решението на „Продължаваме промяната“ да не подкрепи изслушването. Той постави под въпрос мотивите за определянето на Любомир Николов за временно изпълняващ функциите на главен секретар и свърза темата с политически зависимости в управлението на МВР.

Оставката на Кандев предизвика политически реакции още преди парламентарния спор, тъй като бе подадена малко след началото на новото управление и отвори въпроси за причините зад решението, съобщи Нова телевизия. Преди това Демерджиев публично е давал положителна оценка за Кандев, включително за работата му по изборния процес, и е заявявал, че би работил с него като главен секретар на МВР, ако оглави министерството. Според официалната биографична справка на СДВР Любомир Николов е назначен за директор на столичната дирекция от 19 юни 2023 г., след като е бил и заместник-директор на ГДБОП, и директор на ОДМВР-Хасково.

Защитата на Николов

Румен Миланов от „Прогресивна България“ отхвърли критиките към Николов и защити професионалната му биография. По думите му оценката на „Възраждане“ е неоснователна, защото той познава Николов от години.

„Аз мисля, че той е един професионалист и тази оценка за мен е неоснователна. Познавам го от дълги години“, каза Миланов от парламентарната трибуна.

Така спорът около оставката на Кандев не стигна до изслушване, но се превърна в нова линия на политическо противопоставяне около контрола върху МВР. Отхвърлянето на предложението остави без публични отговори въпросите дали решението на бившия главен секретар е лично, институционално или свързано със напрежение в сектора за сигурност.

ДБ поиска документи от ДАНС за НЗОК

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова не подложи на гласуване проект на решение, внесен от ДБ, с който председателят на ДАНС да бъде задължен да представи документи и информация за дейността на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров. Причината е, че още вчера е издала разпореждане проектът да бъде разгледан в постоянна комисия.

В декларация от парламентарната трибуна съпредседателят на ДБ Божидар Божанов заяви, че Здравната каса е едно от местата, от които изтичат пари на данъкоплатците, и посочи Мавров като човек, носещ отговорност за това.

„Въпросът не е само колко пари даваме за здравеопазване. Въпросът е кой контролира тези пари. Настояваме за отстраняването, защото Здравната каса продължава да работи като пробита каца, от която парите за здраве изтичат директно в нечии джобове. Настояваме и ДАНС да предостави на парламента секретните доклади с данни и проверки за работата на Момчил Мавров като подуправител на НЗОК“, посочи Божанов.

„Възраждане“ атакува решението за училищните пари

В отделна декларация Ангел Янчев от „Възраждане“ критикува решението на управляващите да отнемат неизразходваните към 3 юни средства по сметките на държавните училища. Той определи мярката като удар по училищните бюджети и поиска публично обяснение от финансовия министър.

„Това не е реформа или иновативна политика спрямо училищата. Българите го наричат пладнешки обир в стила на мутробарока от средата на 90-те години на 20-и век. Призоваваме министъра на финансите да даде публично разяснение колко евро се разчита да приберат от училищата“, заяви Янчев.

Нов депутат от ГЕРБ-СДС

В началото на заседанието Галя Василева от бургаската листа на ГЕРБ-СДС положи клетва като народен представител. Тя влиза в парламента на мястото на Любен Дилов, който почина в началото на юни.

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