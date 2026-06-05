Защо замразяването на заплатите им е крачка към справедливостта

Време е народните избраници да разберат, че парламентът не е печеливша фирма, а заплатата им трябва да зависи от реално свършената работа.

Новината, че депутатите най-накрая обмислят да замразят космическите си възнаграждения, не е повод за аплодисменти, а за сериозен размисъл. Обществото ни отдавна е уморено от парадоксалната схема, при която доходите на народните представители растат автоматично на всеки три месеца, докато милиони българи се чудят как да вържат двата края. Замразяването на тези заплати не е просто популистки ход или евтин пиар трик преди поредните избори, а задължителен акт на морално възмездие. Крайно време е хората, които коват законите в тази държава, да споделят икономическата съдба на своите избиратели, вместо да живеят в изолиран от реалността луксозен балон.

Снимка: БТА

Шокиращият контраст между народ и избраници

Основната причина за масовото недоволство се крие в бруталната несправедливост на сегашния автоматичен механизъм за изчисляване на депутатските възнаграждения. По закон техните заплати са обвързани със средната заплата в обществения сектор, което означава, че те получават автоматично повишение, без изобщо да са си мръднали пръста. В същото време средностатистическият българин трябва да работи извънредно, да понася ударите на инфлацията и да се бори за минимално увеличение на доходите си. Замразяването на заплатите е мощен сигнал, че държавата не може да бъде майка за шепа политици и мащеха за останалата част от нацията, която реално изработва брутния вътрешен продукт.

За какво им плащаме всъщност

Ако приложим правилата на частния сектор в Народното събрание, голяма част от депутатите биха останали не просто без заплати, а директно уволнени заради системно неявяване на работа. Празните банки в пленарната зала, умишленото проваляне на кворума, безкрайните процедурни хватки и денонощното политиканстване от трибуната са ясен знак за пълна неефективност. Обществото плаща милиони за законодателна дейност, а в замяна получава месеци наред блокиран парламент и забавени ключови реформи. Когато няма реални резултати, няма приети закони и няма стабилност, е абсолютно цинично да се говори за какъвто и да е ръст на депутатските доходи.

Замразяването на парите на депутатите трябва да стане постоянна практика, докато те не докажат, че работят за интересите на България. Заплащането на народните представители трябва да бъде обвързано с конкретни критерии като присъствие на заседания, брой внесени и приети законопроекти и реална полезност за обществото. Само тогава в парламента ще влизат хора с кауза и идеали, а не кариеристи, привлечени единствено от бързото забогатяване, безплатните мерцедеси и имунитета.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com