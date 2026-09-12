Дългът стигна финалната права в Народното събрание
Депутатите ще решават за нови заеми, възнагражденията си и финансовото споразумение на България с ЕС по InvestEU
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Депутатите ще решават за нови заеми, възнагражденията си и финансовото споразумение на България с ЕС по InvestEU
Данните пораждат доста въпроси
Темата беше коментирана на фона на решенията за възнагражденията в публичния сектор
Има и индекс на несвършената работа:
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София. Замразяване на заплатите в парламента и 27 други институции планират депутатите. Председателят на Народното събрание и депутат от БСП Михаил Ми...
Партията внася жалбата за касиране на вота в понеделник