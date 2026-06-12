Водата към Гърция и държавният дълг влизат в горещия парламентарен ден

Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпрос в парламента за политиката на правителството по дългосрочното водоподаване на гарантирани количества вода към Република Гърция. Въпросът е зададен от Петър Петров от „Възраждане“ и е включен в програмата за редовния петъчен парламентарен контрол, публикувана на сайта на Народното събрание.

Темата влиза в пленарната зала на фона на засиленото внимание към водните ресурси, управлението на трансграничните договорености и отговорността на кабинета за защита на националния интерес. Освен Радев, на депутатски въпроси и питания днес ще отговарят и министрите Росица Карамфилова, Иван Шишков, Иван Демерджиев, Димитър Стоянов и Катя Ивкова.

Преди парламентарния контрол депутатите се очаква да продължат дебатите по първото четене на два законопроекта за промени в Закона за държавния дълг. Единият е внесен от „Прогресивна България“, а другият от ГЕРБ-СДС. Вчера бюджетната комисия представи доклада си по текстовете, но до същински разисквания и гласуване не се стигна заради края на пленарното заседание.

Предложението на „Прогресивна България“ въвежда правна уредба за определянето, контрола и статута на първичните дилъри на държавни ценни книжа. Вносителите предлагат да бъде прецизиран режимът за участие на лицензирани кредитни институции и инвестиционни посредници на пазара на ДЦК. В мотивите се посочва, че след въвеждането на еврото в България за всички държавни ценни книжа с първоначален срок на падеж над 1 година трябва да се прилагат стандартизирани клаузи за колективно действие, одобрени от Икономическия и финансов комитет на ЕС.

Тези клаузи дават възможност договорните условия на вече емитирани държавни ценни книжа да бъдат променяни по предложение на министъра на финансите и въз основа на решение на Министерския съвет. Промените са свързани с по-доброто съгласуване на българската нормативна рамка с правилата, произтичащи от Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност.

ГЕРБ-СДС предлагат друг акцент в Закона за държавния дълг - ежегодно министърът на финансите да емитира държавни ценни книжа, предназначени за придобиване от инвеститори физически лица. Идеята е достъпът да бъде равнопоставен и недискриминационен. Законопроектът предвижда още Министерството на финансите да осигури електронна платформа за директно предлагане и обратно изкупуване на ДЦК без участие на първични дилъри.

В текстовете на ГЕРБ-СДС е записано и че държавни ценни книжа може да се записват, заплащат и изкупуват обратно чрез „Български пощи“. Така партията предлага по-широк достъп на гражданите до този тип инвестиционен инструмент, който досега оставаше по-слабо разпознаваем за дребните спестители.

Парламентарният ден се очертава натоварен, защото съчетава финансови промени, свързани с пазара на държавен дълг, и политически чувствителен контрол към премиера за водните количества към Гърция. Очаква се именно питането към Радев да привлече най-сериозно внимание, тъй като темата за водните ресурси лесно се превръща в спор за сигурност, регионални договорености и управленска отговорност.

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