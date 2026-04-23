ЦИК с ключова новина за парламента

Централната избирателна комисия обявява днес окончателно резултатите от изборите, проведени миналата неделя. След като беше направена повторна проверка, на 23 април изтича срокът, в който ЦИК трябва да обяви официално данните.

Днес ще разберем как ще бъдат разпределени мандатите в новия парламент, както и каква е била избирателната активност в неделя. След като стане ясно разпределението на мандатите - кандидатите, избрани от два района, в еднодневен срок ще трябва да заявят - от коя листа ще влязат в парламента.

До края на седмицата пък ще станат известни имената на всички 240 депутати, които ще бъдат част от новия парламент.

