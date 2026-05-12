Прогресивна България с пакет от 15 мерки срещу горивната криза

Пакет от 15 мерки заради ръста на цените на горивата подготвя управляващото мнозинство, като основният акцент ще бъде върху подпомагането на енергийно бедните домакинства и засегнатия бизнес. Това обяви депутатът от „Прогресивна България“ Константин Проданов пред Нова телевизия.

По думите му мерките ще бъдат много по-таргетирани и ще се активират при допълнително поскъпване на горивата. Предвиждат се транспортни и енергийни ваучери за хора под линията на бедност и за домакинства в енергийна бедност, като размерът и условията все още се уточняват между държавата и браншовите организации.

Помощ за енергийно бедните

Проданов заяви, че при домакинствата ще се стъпи върху два подоходни критерия - хора под линията на бедност и енергийно бедни. Помощта ще бъде под формата на ваучери, които ще могат да се използват за транспорт или за енергийни нужди. „Размерът предстои да се конкретизира, като има два потенциални подоходни критерия“, обясни депутатът.

Той подчерта, че мерките са „каскадни“ и ще бъдат обвързани със следващ ръст на цените на горивата. Според него България все още не е достигнала най-тежкия сценарий, въпреки че цените на петрола вече се повишават. „Все още не сме в окото на бурята, макар нивата на петрола да са по-високи. Още сме далеч от рекордните“, коментира Проданов.

По думите му мерките вече се обсъждат със енергийния бранш, работодателските организации и синдикатите, а разговорите ще продължат и в рамките на Тристранния съвет.

По-големи правомощия за КЗК

Управляващите предлагат и сериозно разширяване на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията. Според Проданов КЗК ще може да изисква информация за начина, по който се формират цените, както и да проверява случаи на необосновано високи цени. „КЗК ще има право да изисква обяснение за ценообразуване или да забранява необосновано високи цени, което заедно със глобите ще бъде силен инструмент“, заяви депутатът.

Той защити идеята за по-силен регулаторен контрол с необичайно сравнение. „Ефективен пазар без ефективни регулатори е малко като християнство без чистилище“, каза Проданов, като цитира и Достоевски: „Когато няма Бог, всичко е позволено“.

Според него регулаторите трябва да действат внимателно, за да няма неоправдан натиск върху бизнеса, но досега КЗК и КЗП не са имали достатъчно инструменти.

Удар срещу нелоялните практики

От „Прогресивна България“ предлагат списъкът със нелоялни търговски практики да бъде разширен от 13 на 33. Освен това Министерският съвет ще може да добавя нови практики след консултация със КЗК, без да се чака нова законова промяна. Сред практиките, които ще бъдат ограничени, са т.нар. обратно фактуриране, промяна на условията със задна дата и включване в промоции без предварително съгласие. „Всичко това ощетява производителя или доставчика“, подчерта Проданов.

Той обясни, че се въвежда и понятието „съвместно господстващо положение“, което ще бъде контрапункт на картела. Според него става дума за ситуации, в които няколко големи пазарни играчи могат да влияят върху цените дори без формално споразумение помежду си.

„Тук не е необходимо да доказваме картел. Това развързва ръцете на КЗК да проверява ценообразуването, като сме въвели концепцията за неразумно високи цени“, каза депутатът.

Инфлацията и кризата в Близкия изток

Проданов заяви, че целта на предложения пакет е да бъде овладян спекулативният компонент на инфлацията. По думите му процесите, които се наблюдават в момента, са резултат от няколко различни фактора, които взаимно се усилват. „Обективната външна причина за инфлацията е шокът, свързан със кризата в Близкия изток. Върху това не можем да влияем“, коментира той.

Според депутата спекулата се появява тогава, когато вече има висока и устойчива инфлация. Той предупреди, че забавянето на приемането на еврото също може да окаже влияние върху икономическата среда и цените.

Доходите, минималната заплата и администрацията

Константин Проданов отхвърли идеята за замразяване на доходите в публичния сектор, но настоя за преосмисляне на начина, по който се определят възнагражденията в различните системи. По думите му автоматичните механизми за увеличение на заплатите в някои сектори имат проинфлационен ефект и могат да доведат до „порочна спирала“.

Той заяви, че темата ще бъде обсъждана със синдикатите и работодателите, включително и начинът за определяне на минималната работна заплата. „И едните, и другите са съгласни, че начинът на определянето й не е направен по най-добрия начин и трябва да се преосмисли“, каза депутатът.

Проданов коментира и темата за евентуални съкращения в администрацията. Според него подобни действия няма да бъдат масови или механични. „Ще изхождаме от идеята за ефективност, няма да е навсякъде поголовно със определени проценти“, подчерта той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com