Общество

Вижте кой празнува рожден ден днес

Черпи популярен попфолк певец

Вижте кой празнува рожден ден днес
17 юли 26 | 6:00
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Григор Атанасов

Рожден ден днес празнуват:

Константин Папазов-Тити, треньор по баскетбол

Георги Борисов, поет, издател, преводач

Константин, попфолк певец

Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ

Проф. д-р Михаил Неделчев, литературовед

Тагове:
Автор Григор Атанасов
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