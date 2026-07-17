Вижте кой празнува рожден ден днес

Рожден ден днес празнуват:
Константин Папазов-Тити, треньор по баскетбол
Георги Борисов, поет, издател, преводач
Константин, попфолк певец
Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ
Проф. д-р Михаил Неделчев, литературовед
Рожден ден днес празнуват:
Константин Папазов-Тити, треньор по баскетбол
Георги Борисов, поет, издател, преводач
Константин, попфолк певец
Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ
Проф. д-р Михаил Неделчев, литературовед
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