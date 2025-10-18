Гореща прогноза! Пеевски изравнява резултата на ГЕРБ

Наблюдавахме емоционална сцена без особен план. Плам имаше, но план нямаше. Не виждам нищо друго, освен раздразнението на човек, който вижда, че Пеевски настъпва, а Борисов няма ход. Това е терапевтично говорене пред група. Така политологът Първан Симеонов, основател на социологическа агенция "Мяра", коментира пред БНР политическата ситуация след заседанието на изпълнителната комисия на ГЕРБ вчера.

По думите му, това е "болезненото осъзнаване на голям политик, че неговото време ще изтече", "Борисов е приклещен", "говори изповедно", а "политиката в България е деградирала до психология".

Пеевски ще е по-силен на нови избори, може да изравни резултата на ГЕРБ, допуска политологът.

"ГЕРБ олекна. Вчера имаше хора, на които по изражението се четеше – какво правя тук. Беше унизително. Виждам болезненото осъзнаване за тежка, бавна политическа безизходица, защото Пеевски идва.Борисов ще трябва да си избере бряг между Радев и Пеевски", коментира Симеонов.

Политологът отбеляза, че "Пеевски си расте по изключително прагматичен път" .

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com