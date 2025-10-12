Федерацията по щанги разкри огромната подкрепа на Пеевски за Карлос Насар

Президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев говори в предаването "Арена Спорт" по БНТ. Там той сподели своето мнение относно успеха на Карлос Насар.

Шефът отдаде заслуженото и на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който помага изключително много за развитието на българския спорт.

"Последните 8-9 години винаги тлее нещо при нас и би трябвало най-после да се изчисти. Като се направи равносметка от начало на годината, от която аз поех федерацията до момента, изчистват се задълженията и нямаме никакви задължения, всичко е спокойно, получават си заплатите. Няма никакъв проблем в това отношение", започна Ботев.



"Има изключение на някои от хората от управителния съвет, които са така нар. опозиция, но е показателно това, което се прави, че се прави в добра посока, класиранията са добри, така че трябва да продължим в тази посока", обясни той.

На въпрос опозицията ще доведе ли до ново общо събране, Ботев отговори:

"По принцип абсолютно е възможно това нещо, но аз съм за до края да стигнем да изчистим нещата както трябва да са. Така че това нещо трябва да се изчисти един път завинаги, да се реши кой ще води този отбор, кой ще води тази федерация и по какъв начин ще я води. Моето виждане е това, което аз предлагам, което правя. Виждам, че се получават нещата и така трябва да бъдат напред. Който не е съгласен, има си общо събрание, нека се гласува, да избират който мислят, че е най-добре за това."

Той коментира и финансовата помощ, която получи федерацията от Делян Пеевски.

"Това е индивидуална помощ от господин Делян Пеевски. Ако той не беше, ние в момента нямаше да сме тук да говориме, нямаше да ги имаме резултати от европейското и световното първенство. Той е причината ние да сме успешни тази година. Защото, ако не беше той спасил федерацията, ние щяхме да фалираме. Така че, ние само можем да бъдем благодарни на този човек. Без такъв човек, ние какво правиме, нищо не правиме, просто ще си заминеме като спорт", категоричен бе Ботев.

Той заяви, че има много добра комуникация с клубовете.

"Всички, с които съм говорил са доволни от това, което правя. Радват се на успехите. И се молят да продължим и пак в същия дух, за да постигнем още повече. Така че, аз мисля, че болшинството са доволни и ще ме подкрепят", заяви Стефан Ботев.

