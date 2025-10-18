Нидал Алгафари разкри какво ще се случи и ролята на ДПС-Ново начало отдавна

Политически анализатор коментира последните политически събития у нас.

Новината е, че няма да има новина. Няма да се случи нищо особено, няма да има преформатиране. Купонът се отлага. Това заяви пред БНТ политическият анализатор Нидал Алгафари.

„Това, че г-н Пеевски е в някакво управление – държавата се управлява от Народното събрание (НС), не от Министерски съвет (МС). Те са изпълнителна власт. Така че г-н Пеевски и ДПС-Ново начало отдавна са във властта, управляват заедно с останалите политически формации“, поясни той.

„Не виждам какъв е проблемът да има една голяма политическа формация, която има толкова избиратели в момента, да не участва. Защо да не участва?“, попита той.

Според него трябва да се намери вариант за стабилност и сигурност в държавата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com