Министър Георгиев се произнесе за вота на недоверие
Справяме се с предизвикателствата и проблемите, които тези същите съвносители на вота ни оставиха, каза още той
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Справяме се с предизвикателствата и проблемите, които тези същите съвносители на вота ни оставиха, каза още той
Мирчев разкри с кого преговарят за вот на недоверие
Пъклен план срещу държавата е отмъщението на Асен Василев. Сред разкритието на антикорупционната комисия за корупцията в община Варна и ареста на км...
Тази седмица беше успешна за България, каза лидерът на ГЕРБ
Правителството има 131 гласа подкрепа
Това, че "Продължаваме промяната" (ПП) "ни в клин, ни в ръкав" го подкрепят не ме изненадва, каза още той
Гласуването беше явно
Дебатите по темата продължиха близо четири часа
Внесен е от "Величие" с подписите на "Възраждане" и МЕЧ
Гласуването е в четвъртък
Какво е бъдещето на председателя на ЕК
Нека да си вършим работата, за която са ни пратили, призова лидерът на ДПС-Ново начало
Искането за оставка на правителството беше внесено от „Възраждане“ с подкрепата на „Величие“ и МЕЧ
Темата на третия вот е провал във фискалната политика на кабинета
Четирите години безвремие доведоха до огромни трудности, каза лидерът на ГЕРБ
Депутатите обсъждат вота на недоверие към правителството
Депутатите гледат третия вот на недоверие срещу правителството
Отново неуспехи и така ще бъде, добави лидерът на ДПС-Ново начало
Вносители са МЕЧ с подкрепата на "Възраждане" и "Величие"
Ще бъде гласуван в четвъртък