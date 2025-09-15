Министър Георгиев се произнесе за вота на недоверие

"Толкова безпринципни действия няма как да се увенчаят с успех. Коалицията е консолидирана, правителството под ръководството на премиера Желязков работи отлично".

Това коментира министърът на външните работи Георг Георгиев пред журналисти в Перник по повод внесения вот на недоверие към правителството "Желязков".

Министър Георгиев бе в града за откриването на учебната година в Основно училище (ОУ) „Св. Иван Рилски“ и Природоматематическата гимназия (ПМГ) „Христо Смирненски“.

Справяме се с предизвикателствата и проблемите, които тези същите съвносители на вота ни оставиха в последните четири години и гледаме да редим пъзела, посочи Георгиев пред медиите, предаде БТА.



Той определи вота на недоверие като безпочвено противопоставяне за целите на политическата интрига. Според него съвносителите му доскоро са били непримирими врагове, а след като вотът бъде отхвърлен, ще се върнат към агрегатното си състояние.

На 12 септември депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и „Морал, единство, чест“ внесоха искане за гласуване на вот на недоверие към правителството в деловодството на Народното събрание. Искането за вот недоверие е поради провал във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава. Вотът бе внесен с подписите на ПП-ДБ, МЕЧ и представители на „Алианс за права и свободи“ (АПС), каза Божидар Божанов, зам.-председател на парламентарната група на ПП-ДБ. Приносът за частта, касаеща вътрешната сигурност и обществения ред е на МЕЧ, а останалата част от 80 страници мотиви е на ПП-ДБ, уточни той. По думите му правителството не се справя в секторите "Вътрешна сигурност" и "Правосъдие" и се задълбочава проблемът със завладяната държава, което води до липса на справедливост и обедняване на българските граждани.

