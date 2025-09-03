Политика

ИТН срази "Промяната", Балабанов удари по масата

Остър коментар за действията на ПП-ДБ

03 сеп 25 | 9:09
1110
Мира Иванова

Предишните четири вота на недоверие показаха колко е некомпетентна и разединена опозицията с техните несъстоятелни тези. Това каза пред медиите зам.-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Станислав Балабанов преди да влезе в сградата на парламента за предстоящото заседание, пише БТА. 

 

Всичките опити до момента показаха само едно - че има нужда от стабилно правителство, категоричен бе той.

По-рано днес съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев призна срамната прегръдка на ПП-ДБ с пропуската формация за Доган. Мирчев каза, че в следващите дни, заедно с дерибеите на Доган и партия МЕЧ ще внесат вот на недоверие на тема противодействие на завладяната държава.

 

Автор Мира Иванова

kos134
преди 38 минути

