ИТН скочиха! Вотът на недоверие на ПП-ДБ е в разрез с Конституцията

Депутатът от „Има такъв народ“ и председател на парламентарната Комисия по енергетика Павела Митова определи като

„своеобразен акт на нарушаване на Конституцията“

внесения от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП–ДБ) пети вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“.

В интервю за бТВ тя бе категорична, че в мотивите на опозицията няма никакви правни основания, а част от тях повтарят стари теми, по които Народното събрание вече е дебатирало.

„Не намирам никакви основания в техните мотиви. Това е един своеобразен акт на нарушаване на Конституцията, защото в частта от мотивите, които са изложили колегите, има такива от предходни осъществени вотове“, посочи Митова и подчерта, че подобно поведение издава политическа безотговорност и неадекватност.

Безсилни правила, плагиатствани мотиви

По думите на Митова дори председателят на парламента Наталия Киселова няма механизъм да спре процедурата, защото „в правото имат превес мотивите на законодателния акт над неговото заглавие“, а в този случай заглавието е достатъчно обширно, за да покрие темата.

„Г-жа Киселова няма какво точно да направи, защото има правилник на Народното събрание, в който се казва, че заглавието не може да бъде редактирано. В случая имаме нарушена Конституция и ненарушен правилник на Народното събрание“, уточни депутатката. Тя добави, че мотивите на ПП-ДБ са дори „плагиатствани“ от доклад на Европейската комисия за върховенството на закона, обхващащ 2022 и 2023 г., когато самите инициатори са били на власт и са имали собствен правосъден министър.

„Имаме един своеобразен акт на самоунищожение – един акт, който тълкува собствените им политики“, коментира Митова.

„Гузен негонен бяга“ - атака срещу съдебната власт

Депутатът от ИТН напомни, че срещу водещи фигури от ПП-ДБ вече има редица разследвания. „Не мисля, че няма разследвани и осъдени за корупция, защото в момента има доста разследвания срещу Кирил Петков, срещу Божидар Божанов, срещу Асен Василев, също така срещу Лена Бориславова. Кметът им във Варна е в ареста. Малко е ситуацията „гузен негонен бяга“. Какъв е този вот на недоверие – опозицията напада съдебната власт. Да свалим съдебната власт тогава“, заяви Митова.

Според нея определени политически фигури целят завладяване на съдебната система – нещо, за което свидетелстват и разпространените записи на Радостин Василев.

Руски газ, санкции и лицемерие в ЕС

Павела Митова потвърди и своята позиция за енергийната зависимост на България. „Имаме предпоставки, в които санкциите се заобикалят чрез посредници. Смятам, че изкупуваме руски газ чрез посредници. По този начин цената се оскъпява“, каза тя и нарече тази политика „лицемерна“.

Според Митова Европейската комисия трябва да отговори на въпроси за двойните стандарти, защото зелената сделка и хуманитарните разбирания около войната в Украйна не могат да се превърнат в спирачка за енергийната сигурност.

„Мисля, че все повече започваме да виждаме истината и да я казваме“, завърши депутатката.

