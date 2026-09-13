ИТН скочиха! Вотът на недоверие на ПП-ДБ е в разрез с Конституцията
ПП-ДБ се държат неадекватно, мотивите им са плагиатствани и противоконституционни
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ПП-ДБ се държат неадекватно, мотивите им са плагиатствани и противоконституционни
Каква е причината
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