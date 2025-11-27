"Възраждане" се прегърна с "Промяната", зове за още протести

"Възраждане" се прегърна с "Промяната" и призова за още протести. "Ние имаме една единствена цел - сваляне на това правителство. Натискът трябва да продължи всеки ден с протести. Нека ПП-ДБ да не се отказват и да призоват своите симптатизанти, и да се съберем и тази вечер пред парламента“, каза депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев.

Той обаче настоя да няма агресия: „И в тази връзка призовавам, и аз в частност, като народен представител и като човек, призовавам всички наши симпатизанти, всички хора, които са на този протест, без значение на коя сила симпатизират, да не агресират и да не нападат който и да било, защото лично видях как Ивайло Мирчев беше замерен със стъклени шишета, щяха да го ударят по главата и щеше да има най-вероятно тежък инцидент. Призоваваме това нещо да не се случва и да няма агресия и да не нападат представителите на ПП-ДБ по време на протеста. Това е изключително важно“.

„България за пореден път е в безпрецедентна ситуация, политически сили, които сме в опозиция – диаметрално противоположни, нямащи почти допирни точки в голяма част от своите политики и виждания за развитие на страната, в момента сме обединени по отношение на това да свалим това вредно за България правителство“, коментира още Ганев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com