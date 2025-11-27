ДСБ с две предложения към властта

"Демократи за силна България" излязоха с две предложения към властта. Пред журналисти в парламента първо лидерът на ДСБ и народен представител от ПП-ДБ Атанас Атанасов предложи на премиера Росен Желязков и на министъра на финансите Теменужка Петкова да оттеглят Бюджет 2026 и "да поканят културно" работодателите на Тристранката, за да обсъдят подробно параметрите на държавния бюджет.

"След този брутален бюджет, които се опитаха да прокарат управляващите - това изкара хората на улицата. Премиерът и министърът на финансите да оттеглят този бюджет, да го върнат и да го преработят", бяха думите на Атанасов.



Според него трябва да се орежат всички раздути разходи в бюджета.



Второто предложение на Атанасов - управляващите да оттеглят кандидатурата на Деньо Денев за председател на ДАНС с мотив - "обществото малко да се успокои".



Атанас Атанасов благодари за подкрепата на всички протестиращи от снощи пред парламента.



Депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков добави, че е имало директни обиди към протестиращите. "И Еврокомисията даде сигнал, че бюджетът излиза извън рамките. Ако някой компрометира пътя на България към еврозоната това няма да бъде опозицията, а това ще бъдат управляващите, които рискуват първия бюджет на България в евро", предупреди той.

