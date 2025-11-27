"Промяната" прекрачи всички граници. Нападна депутатска кола

"Промяната" прекрачи всички граници. Протестиращи от митинга на ППДБ срещу бюджета нападнаха лек автомобил "Мерцедес" на столичния бул. "Дондуков". Според тях в колата е пътувал депутат. Видео от атаката, по време на която към колата летяха всякакви предмети, бе разпространено в социалните мрежи.

От кадрите се вижда как шофьорът на мерцедеса се опитва да се изтегли от зоната на парламента в посока улица "Георги С. Раковски", но демонстрантите започват да хвърлят яйца и бутилки, а няколко от тях дори избутват контейнери за боклук пред колата.

Преди жандармеристите да успеят да избутат протестиращите от пътя на колата, някои ритат по вратите й. Стига се до сериозни сблъсъци, като униформените изваждат палки и използват и сълзотворен газ.

Протестиращите пък започват да замерят полицаите с пиратки.

По-рано от СДВР съобщиха, че трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред по време на провеждането на заявения от фалшивата "Промяна" като мирен протест пред сградата на Народното събрание.

Двама от пострадалите служители на МВР са транспортирани за медицински прегледи в болница. От полицията не уточняват какви са нараняванията им.

От Дирекцията е изпратено писмо до кмета на Столичната община с искане да бъде издадена заповед за прекратяване на събитието, след като то е преминало позволеното време. По думите на главен инспектор Георгиев до СДВР и Столичната община е било подадено уведомление за провеждане на протеста от 18:00 до 22:00 ч.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com