СДВР би аларма! Готвят се провокации на протеста

Столичната дирекция на полицията е готова да осигури охраната на протеста, който ще се проведе довечера в центъра на София.

За целта Дирекцията създава контролно-пропускателни пунктове на входовете на протеста, който е с начален час в 18.00 ч. Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, цитиран от БНТ.

И добави: Готвят се провокации на протеста! Разчитаме на сигнали от гражданите. В социалните мрежи вече има доста призиви за хулигански действия довечера.

В тази връзка ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които ще бъдат проверявани лица с профил на агресивни граждани, познати от предишни демонстрации. Разчитаме на будните граждани, както и на стюардите, наети от организаторите, за установяване на подготовка на противоправни действия", обясни Николов.

Къде ще бъдат контролно-пропускателните пунктове?

► До комплекса Ларго, от страната на бул. „Мария Луиза“;

► Подхода към Конституционния съд, от страната на ул. „Триадица“;

► В района на ул. „Леге“ и „Съборна“ и изхода от двора на Президентството;

► На ул. „Княз Александър I-ви“;

► На бул. „Цар Освободител“ срещу Националната художествена галерия;

► В Царската градина - зад Националната художествена галерия;

► В района на ул. „Московска“;

► На ул. „Сердика“ и на ул. „Триадица“;

► На бул. „Александър Дондуков“ преди кръстовището с ул. „Веслец“.

Директорът на СДВР призова Столичната община да упражни правомощията си и при евентуална ескалация на протеста да издаде заповед за прекратяване.

"Нямаме нищо против мирно протестиращите. Когато агресивни лица умишлено провокират или унищожават държавно имущество и посягат на колеги, ще бъдат незабавно изведени, но това се случва, когато ни се разреши да прекратим мероприятието", допълни директорът на СДВР, давайки да се разбере, че МВР подготвя сериозна организация за предстоящия в понеделник вечер протест. До площада пред министерския съвет хора ще се допускат само през контролни пунктове. Освен това полицията ще има готовност да прекрати протеста, както се разбра от думите му.

Според Николов вече има „доста призиви за хулигански действия, включително и на част от протестиращите“. Затова полицията е готова да осигури охраната.

"В дълбочина ще бъдат изградени контролно-пропусквателни пунктове, на които щателно ще бъдат проверявани всички лица с профил на агресивни граждани, които ние познаваме от предишни протести. Искам да предупредим обществото, че разчитаме на тяхната гражданска позиция. Разчитаме също на самите организатори, на стюардите, наети от организаторите да ни оказват незабавна помощ и да подават незабавна информация към нашите служители при установяване на такива лица", заяви Николов.

Той апелира и към Столичната община при ескалация на напрежение да се издаде заповед за прекратяване на протеста. Такова нещо вече се е случвало. През далечната 2009 г., когато кмет на София бе Бойко Борисов, бе издадена заповед за прекратяване на първия от януарските протести.

Ако протестът остане мирен, полицията няма да се намесва, обясни Николов. В случай, че има агресивни протестиращи, те трябва да бъдат изведени.

"А това се става, когато на нас ни се разреши по закон да прекратим съответното мероприятие", заяви полицейският началник.

И при протеста миналата седмица МВР искаше кметът Васил Терзиев да издаде такава заповед. Той обаче не го направи.

Няколко часа след изявата на шефа на столичната полиция, Терзиев написа във фейсбук, че тази година няма да спази традицията за запалване на светлините на коледната украса на 1 декември заради протеста.

"Няма как да празнуваме, докато нашите съграждани се борят срещу политическия мрак, който отново се опитва да загаси всяка светлина на промяна.Светлините на елхата ще запалим утре - защото светлината е знак на солидарност, а днес солидарността е на площада", написа той.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com