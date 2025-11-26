Истината за бюджета. Говори бивш министър на икономиката

Това е рационалният бюджет. Той постига някакъв баланс, постига параметрите, които са дошли от Европа и трябва да спазваме като член на еврозоната. Дава една добра основа със своята средносрочна бюджетна прогноза, в която виждаме, че тръгваме към фискална консолидация. Този бюджет постига баланса между много искания. Има доста социални ползи за хората. В момента плащаме това, което се случи през последните четири години. Това коментира в студиото на БНТ Лъчезар Борисов, бивш министър на икономиката.

"Аз съм лек оптимист по линия на инвестициите, по усвояването на средствата по ПВУ. Виждаме отношението на бюджета към общинските проекти. Аз имам надежда, че инвестициите ще тръгнат. Прогнозите на ЕК дават по-оптимистичен сценарий от заложеното в бюджета като икономически растеж", добави Борисов.

"Последните години имаше лоши бюджети. Имаше очаквания към това правителство да прекрати нещата, които се случваха през последните години, или поне да даде ясен сигнал", коментира бившият служебен министър Никола Стоянов.

Всички очаквания са влизането в еврозоната да даде тласък на инвестициите в България. Аз трябва да говоря пред 50 компании от Китай и Германия. Какво ще им кажа? Средата се влошава. Очакванията занапред са още повече да се влошава. Вижда се, че пари няма. Предвидени са повече публични инвестиции - те няма да се случат в този мащаб, посочи още Стоянов.

Един от най-големите плюсове на това правителство е, че се раздвижи Плана за възстановяване и устойчивост. Трябваше ни бюджет, който да покаже България е стабилна, средата е добра. Да се възползваме от повишени чуждестранни инвестиции. Според мен този бюджет ще ни доведе към намаляващи инвестиции, допълни още Никола Стоянов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com