Бивш министър със сензационни думи за високите цени и спекулата
Той защити новия пакет с 33 забрани
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Той защити новия пакет с 33 забрани
Истинският проблем на България е политическата нестабилност, каза Никола Стоянов
Аз съм лек оптимист по линия на инвестициите, каза Лъчезар Борисов
Плаща 26 000 лв. на бивш министър
Посланията на великия мъдрец в „Кошници“ никога няма да остареят
Припомни опита на Ел Би
Никола Стоянов припомни и ситуацията със спрените доставки на природен газ през април 2022 година
По отношение на таксите за транзит на руски газ бившият икономически министър заяви, че те няма да бъдат събрани
Според него е възможно да се усети някакъв вакуум на пазара, но това ще е за кратко
От цената на едро до цената на дребно има проблем при търговията с хранителни стоки
Икономиката на страната в „много по-добро състояние“
Предупреждение от министър Никола Стоянов
Иновациите и високите технологии са сферите с голям потенциал за съвместно сътрудничество
През март инфлацията е била 14%, което е по-малко от тази през септември миналата година
В последния момент от забранителния спиъск бе извадено олиото
От анализите става ясно, че цените на дребно не се увеличават
Никола Стоянов коментира и срещата на министрите на земеделието от ЕС в Люксембург
Служебният кабинет прехвърли топката за бюджета в ръцете на политиците
В момента се прави преоценка на отношенията и с останалите търговски вериги
Спадът на цените на горива и на енергийни ресурси започва да се отразява