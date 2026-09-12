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Босилекът е щит срещу комари

Босилекът е щит срещу комари

Жълтият кантарион спира летния грип, живовляк лекува зачервеното гърло Морето вече е на една ръка разстояние. Температурите се покачват, водата е топ...

23 юли | 21:20
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