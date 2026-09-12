Започва Богородичният пост – какво трябва и какво не бива да правите
Освещават се вода, босилек и първият мед, а традицията повелява денят да бъде посветен на здраве и духовно пречистване
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Освещават се вода, босилек и първият мед, а традицията повелява денят да бъде посветен на здраве и духовно пречистване
Ето и ползите от нея
Помагат ни да живеем по-дълго и по-добре
Необходими продукти и начин на приготвяне
Необходими продукти и начин на приготвяне
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