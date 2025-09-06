5 билки на безсмъртието. Правят чудеса

Билките, които помагат за облекчаването на безброй болести, инфекции и хронични заболявания могат да ни помогнат да живеем по-дълго и да водим по-здравословен начин на живот

Голяма част от най-ефективните билки са известни като адаптогени. Те подпомагат тялото в неговата естествена задача да поддържа хомеостазата (запазването на относителна стабилност на основните физиологични показатели на организма), предава ТОППРЕСА.

Ако тялото е в дисбаланс се счита, че е в „негативна хомеостаза“, състояние, при което възстановителните (анаболни процеси) и дегенеративните(катаболни процеси) системи на тялото не могат да функционират правилно. Това в крайна сметка води до симптоми на умора, тревожност, депресия, безсъние, колебания в теглото и нарушено либидо.

Поради тази причина адаптогените помагат на организма да се адаптира и да компенсира тези промени.

При лица с висока кръвна захар, например, адаптогенната билка може да помогне за понижаване на нивата на глюкоза в организма, като се има предвид, че на човек с ниска кръвна захар, билката ще помогне да я повиши.

Адаптогенните билки могат буквално да добавят години към живота на човека, заради възможността им да преборят стреса и организмът да се стабилизира.

Може би се чудите кои са тези безценни билки?

Светият босилек

Много индуси смятат, че босилека е божествено въплъщение на богиня, която живее чрез святото растение „свещен босилек”, което наричат Tulsi или „единствено и несравнимо.“ Кръщават го по този начин заради неговите несравними енергийни възможности. Според научните изследвания пък то намалява стреса, повишава енергията и насърчава дълголетието.

Но и обикновения босилек, който можете да намерите почти във всеки двор е характерен със своите лековити качества. Той действа тонизиращо, противовъзпалително, спазмолитично и апетитовъзбуждащо. Много хора го използват при хронични колити, гастрити и ентерити, кашлица и бронхиална астма, възпаление на пикочните пътища, зъбобол, хрема, ангина, чревни колики. При депресия. За гаргара – при възпаления на венците и гърлото.

Най-често босилекът се препоръчва при сърдечно-съдови заболявания, хипертония и диабет.

Много хора го използват и като репелент срещу насекоми.

Босилекът лесно се отглежда и може да се сервира пресен или да се консумира сушен.

Рейши или ганодерма – гъбата чудо

Рейши е известена в даоистката традиция като „гъба на безсмъртието“ и се изпозлва в традиционната китайска медицина от много години. Рейши е най-разпространеният сорт, използван в медицината.

Тя помага за увеличаване на енергията като същевременно подобрява състоянието на човека при коронарна болест на сърцето, имунни заболявания, както и при висок холестерол и артрит.

Рейши може да се консумира сварена в супи, но може и да се използва в прахообразна форма.

Астрагал – коренът на силата и дълголетието

Друга билка известна със своите лечебни чудеса е астрагалът, който е спечелил репутацията си заради своят лечебен ефект върху имунната система. Астрагалът може да помогне при безброй заболявания, включително сезонни алергии, простуда и грип, умора, възпаление, кръвно налягане, сърдечно-съдови заболявания и чернодробна токсичност.

Популярността на тази билка е нараснала до такава степен, че дори фармацевтични компании използват части от растението като базови съставки за нови лекарства, отпускани с рецепта.

Особено интересна е възможността астрагала да забавя процеса на стареене, чрез насърчаване на здравето на теломерите(от гръцки telos — край и meros — част) са окончанията на хромозомите), които помагат за задръжане на хромозомите заедно.

Най- често билката се предлага под формата на екстракт, прах или хранителна добавка.

Градински чай – мистичната билка

Градинският чай също се смята за адаптоген, който води до дълголетие. От близо 900 разновидности на градинския чай, най-популярни днес са градински чай салвия и испански градински чай и двата най-често се използват за лечение.

Почитана от древните ацтеки, тази „билка на безсмъртието“ има незабавен успокояващ ефект и силно влияние върху белодробните задръствания, като прави дишането по-лесно. Прогонва главоболието, допринасяйки за ясно мислене и засилена памет.

Можете сами да установите как качеството на съня се подобрява, когато пиете градински чай. В някои култури се смята, тези, които пият градински чай никога да остаряват.

Маслото от градински чай доказано повишава имунната система, повишава защитните свойства на сърцето.

Някои горчиви билки се считат за чернодробни билки, защото стимулират, пречистват и защитават черния дроб и жлъчния мехур. Немски изследвания показват, че горчивите билки стимулират жлъчката и производството на солна киселина. Те стимулират нервната система и функцията на имунната система, както и борбата с умората и изтощението.

Трите често използваните горчиви билки, които се използват традиционно и в медицината за подкрепа на черния дроб, жлъчния мехур и други заболявания са:

Жен-Шен – коренът на живота

името на растението идва от: Jen – човечност, Shen – дух.

Женшенът е известен тоник и стимулант. Според източните, той засилва енергията, потентността и удължава живота. В Китай билката се приема изключително широко, въпреки високата й цена.

Според научните изследвания, приема на това растение действително активира централната нервна система, повишавайки ефективността й, намалявайки физическата и умствена умора, подобрява апетита и прекрасно стимулира половите функции.

Научно доказан е положителния ефект на женшена при депресивни състояния и неврастения. Подобрява функционалната активност на сърдечно-съдовата система и регулира кръвното налягане.

Женшенът се приема като: тоник, общо тонизиращо средство за повишаване на ефективността и устойчивостта при стресови ситуации, физическата активност, неблагоприятни въздействия от околната среда; при възстановяването на организма след тежко заболяване, операции; при трайна физическа и умствена умора; неврози; безсъние; сексуални разстройства; за стимулиране на жлезите с вътрешна секреция; метаболитни разстройства; за намаляване на нивото на захарта в кръвта; за повишаване на възстановителните процеси в организма; като хемостатично средство.

Лечебните свойства на женшена се дължат на разнообразието и комплексността на химични вещества, съдържащи се в него. Повечето от тези вещества са изследвани много добре, но в него има и такива съединения, които действат върху човешкото тяло, без да е напълно изяснено точно по какъв начин.

Тези съединения са биологично активни пептиди, полизахариди, и етерични масла. Основните активни съставки на женшена са гликозиди (гинзенозиди), локализирани в листата, стъблата, корена и външните стени на растението. В корена на женшена се съдържат значително количество биологично активни полиацетилени. В основата на растението са намерени алкалоиди, нишесте, пектин и дъбилни вещества, смоли, витамин С, фосфор, сяра, макро-и микроелементи, тритерпенови сапонини и много други вещества.

През последните години, учените са се фокусирали върху пептидите, съдържащи се в жен-шена, една група, която включва нискомолекулни съединения с висока биологична активност.

Преди няколко години, учените установиха, че в жен-шена е наличен германий, който в комбинация с витамин Е има благоприятен ефект върху човешкото здраве.

